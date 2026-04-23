مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

سيدات طائرة الأهلي يتوجن بإفريقيا ويبلغن مونديال الأندية

كتب : محمد عبد الهادي

06:33 م 23/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد الفوز على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1، في البطولة التي أقيمت على أرضه، ليواصل تعزيز رقمه كأكثر الأندية تتويجًا باللقب.

تفاصيل مباراة سيدات طائرة الأهلى

خسر الفريق الشوط الأول بنتيجة 22-25، قبل أن يستعيد توازنه سريعًا، ويفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-15، مستفيدًا من قوة الضربات الساحقة وتحسن الأداء الهجومي.

و واصل الفريق تفوقه في الشوط الثالث بنتيجة 25-20، ثم أنهى المباراة لصالحه بالفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-15، بعد أداء مميز على مستوى حوائط الصد والإرسالات.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل وسط حضور جماهيري كبير، ليحجز الفريق مقعده في بطولة العالم للأندية، ويختتم موسمًا استثنائيًا بتحقيق خمسة ألقاب، بعد التتويج بدوري المرتبط، وكأس السوبر، ودوري السوبر، وكأس مصر، إلى جانب بطولة إفريقيا.

طائرة الأهلي البنك التجاري الكيني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين انتهاكات إسرائيل بالمسجد الأقصى والضفة
بدء إنشاء 8 دورانات مرورية جديدة أسفل مسار مترو الإسكندرية
محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
موعد ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
منها الماء.. 4 مشروبات يومية قد تساعد في ضبط سكر الدم
أخبار

المزيد

إيران: نقل طاقم السفينة الإيرانية التي احتجزها الأمريكيون إلى سلطنة عمان
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة