توج الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد الفوز على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-1، في البطولة التي أقيمت على أرضه، ليواصل تعزيز رقمه كأكثر الأندية تتويجًا باللقب.

تفاصيل مباراة سيدات طائرة الأهلى

خسر الفريق الشوط الأول بنتيجة 22-25، قبل أن يستعيد توازنه سريعًا، ويفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-15، مستفيدًا من قوة الضربات الساحقة وتحسن الأداء الهجومي.

و واصل الفريق تفوقه في الشوط الثالث بنتيجة 25-20، ثم أنهى المباراة لصالحه بالفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-15، بعد أداء مميز على مستوى حوائط الصد والإرسالات.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل وسط حضور جماهيري كبير، ليحجز الفريق مقعده في بطولة العالم للأندية، ويختتم موسمًا استثنائيًا بتحقيق خمسة ألقاب، بعد التتويج بدوري المرتبط، وكأس السوبر، ودوري السوبر، وكأس مصر، إلى جانب بطولة إفريقيا.