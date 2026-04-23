الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

هل يلحق كأس العالم؟.. برشلونة يعلن انتهاء موسم لاعب يامال

كتب : هند عواد

02:43 م 23/04/2026

لامين يامال

أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي، إصابة لامين يامال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في عضلة الفخذ في ساقه اليسرى.

وأشار النادي إلى أن لامين يامال سيخضع لبرنامج علاج تحفظي، وسيغيب عن بقية الموسم.

موقف لامين يامال من كأس العالم 2026

أوضح بيان نادي برشلونة، أنه رغم انتهاء موسم لامين يامال مع الفريق، لكنه من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتعرض لامين يامال للإصابة أثناء تنفيذه ركلة جزاء وتسجيله لها في فوز برشلونة 1-0 على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، يوم الأربعاء الماضي.

ويشارك منتخب مصر إسبانيا في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم، منتخبي السعودية وأوروجواي كوت ديفوار.

ويتقدم برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بـ9 نقاط عن ريال مدريد، مع تبقي 6 مباريات على نهائي الموسم.

ويلتقي الفريقان في ثاني كلاسيكو في الدوري لهذا الموسم، يوم 10 مايو، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

شعبة الخضروات: انخفاض مرتقب في أسعار الطماطم خلال 24 ساعة
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
سر اختفاء خامنئي.. نيويورك تايمز: كبار القادة يخافون زيارته والرئيس يعالجه
أول تحرك من الفتح السعودي تجاه جوميز بعد تلميحات مفاوضات الأهلي
بديلًا لهرمز.. السعودية ترفض مشروع ممر نفطي عبر إسرائيل
رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة