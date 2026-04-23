هل يلحق كأس العالم؟.. برشلونة يعلن انتهاء موسم لاعب يامال

أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي، إصابة لامين يامال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في عضلة الفخذ في ساقه اليسرى.

وأشار النادي إلى أن لامين يامال سيخضع لبرنامج علاج تحفظي، وسيغيب عن بقية الموسم.

موقف لامين يامال من كأس العالم 2026

أوضح بيان نادي برشلونة، أنه رغم انتهاء موسم لامين يامال مع الفريق، لكنه من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتعرض لامين يامال للإصابة أثناء تنفيذه ركلة جزاء وتسجيله لها في فوز برشلونة 1-0 على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، يوم الأربعاء الماضي.

ويشارك منتخب مصر إسبانيا في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم، منتخبي السعودية وأوروجواي كوت ديفوار.

ويتقدم برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بـ9 نقاط عن ريال مدريد، مع تبقي 6 مباريات على نهائي الموسم.

ويلتقي الفريقان في ثاني كلاسيكو في الدوري لهذا الموسم، يوم 10 مايو، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

