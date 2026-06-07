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مباراة مصر والبرازيل مهددة بالإيقاف لهذا السبب

كتب : محمد عبد الهادي

12:43 ص 07/06/2026
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باتت مباراة مصر والبرازيل المقرر إقامتها الواحدة صباح اليوم الأحد، مهددة بالإيقاف بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية أوهايو الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والبرازيل في الواحدة صباحًا ضمن استعدادات بطولة كأس العالم 2026.

وأكدت قناة أون سبورت، أن مباراة مصر والبرازيل مهددة بالإيقاف لوجود احتمالية تتعدى نسبة الـ 70% لهطول أمطار رعدية بولاية أوهايو الأمريكية.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة البرازيل

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم وأحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، منهد لاشين ومصطفى زيكو

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، عمر مرموش وهيثم حسن

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