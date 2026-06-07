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"أمي تدعوا لك".. رسالة فكاهية من الجماهير لمحمد صلاح (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

01:08 ص 07/06/2026 تعديل في 01:20 ص
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  • عرض 4 صورة
    جماهير مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 4 صورة
    جماهير مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 4 صورة
    جماهير مباراة مصر والبرازيل

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وجهت الجماهير المصرية المتواجدة في ملعب هنتنغتون بانك فيلد بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، رسالة فكاهية للنجم المصري محمد صلاح في مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر والبرازيل في تمام الساعة الواحدة صباحًا، في البروفة الأخيرة للمونديال.

ورفع أحد الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب المباراة لافتة فكاهية تتضمن: "صلاح أمي تدعوا لك اكثر مني".

ويبدأ منتخب مصر بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم وأحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، منهد لاشين ومصطفى زيكو

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، عمر مرموش وهيثم حسن

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منتخب مصر منتخب البرازيل كأس العالم 2026

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