شهدت مباراة الزمالك الأخيرة، احتفال المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ بطريقة مميزة، بعد تسجيل هدف في شباك شباب بلوزداد، قبل أن يتم إلغائه بداعي التسلل.

واحتفل الدباغ بارتداء قناع سبايدرمان، ليحصل بعدها على بطاقة صفراء من حكم اللقاء رغم إلغاء الهدف، نظرًا للخروج عن النص والاحتفال بطريقة مبالغ بها.

وبالنظر لهذا الاحتفال الغريب، نرى أنه ليس الأول في الملاعب، حيث سبق وتكرر في الملاعب الأوروبية، بل وفي الملاعب المصرية أيضًا.

أبرز اللاعبين الذين احتفلوا بارتداء القناع

يأتي الدولي المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي على رأس اللاعبين الذين احتفلوا بهذه الطريقة، خلال تواجده بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، عندما سجل هدفًا في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ بكأس ألمانيا.

كما يعد الاحتفال بارتداء القناع بعد تسجيل الأهداف، أحد الاحتفالات المميزة للنجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، حيث اعتاد على إظهار شخصيات الأبطال الخارقين كنوع من الاحتفال الخاص مثل باتمان وسبايدرمان.

واحتفال راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون) بارتدى قناع المصارعة المكسيكية الشهير "سين كارا" كتحية لموطنه المكسيك بعد تسجيله في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدوري المصري، سبق وأن ارتدى اللاعب كريم طارق قناع سبايدرمان، بعد تسجيل هدفًا لطلائع الجيش في شباك بيراميدز في موسم 2021.

