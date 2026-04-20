مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
19:00

قيصري سبور

جميع المباريات

إعلان

قبل عدي الدباغ.. مرموش وأوباميانج أبرز نجوم الكرة احتفلوا بالقناع (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

03:00 ص 20/04/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    احتفال عمر مرموش بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال الدباغ بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال لاعبي نادي ريدينج
  • عرض 21 صورة
    احتفال كريم طارق بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال الدباغ بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال كريم طارق بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون) بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال كريم طارق بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون) بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال دومينيك سولانكي (بورنموث)
  • عرض 21 صورة
    احتفال راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون) بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال عمر مرموش بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون) بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال لاعبي نادي ريدينج
  • عرض 21 صورة
    احتفال دومينيك سولانكي (بورنموث)
  • عرض 21 صورة
    احتفال أوباميانج بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال أوباميانج بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال أوباميانج بالقناع
  • عرض 21 صورة
    احتفال لاعبي نادي ريدينج
  • عرض 21 صورة
    احتفال أوباميانج بالقناع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة الزمالك الأخيرة، احتفال المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ بطريقة مميزة، بعد تسجيل هدف في شباك شباب بلوزداد، قبل أن يتم إلغائه بداعي التسلل.

واحتفل الدباغ بارتداء قناع سبايدرمان، ليحصل بعدها على بطاقة صفراء من حكم اللقاء رغم إلغاء الهدف، نظرًا للخروج عن النص والاحتفال بطريقة مبالغ بها.

وبالنظر لهذا الاحتفال الغريب، نرى أنه ليس الأول في الملاعب، حيث سبق وتكرر في الملاعب الأوروبية، بل وفي الملاعب المصرية أيضًا.

أبرز اللاعبين الذين احتفلوا بارتداء القناع

يأتي الدولي المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي على رأس اللاعبين الذين احتفلوا بهذه الطريقة، خلال تواجده بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، عندما سجل هدفًا في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ بكأس ألمانيا.

كما يعد الاحتفال بارتداء القناع بعد تسجيل الأهداف، أحد الاحتفالات المميزة للنجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، حيث اعتاد على إظهار شخصيات الأبطال الخارقين كنوع من الاحتفال الخاص مثل باتمان وسبايدرمان.

واحتفال راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون) بارتدى قناع المصارعة المكسيكية الشهير "سين كارا" كتحية لموطنه المكسيك بعد تسجيله في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدوري المصري، سبق وأن ارتدى اللاعب كريم طارق قناع سبايدرمان، بعد تسجيل هدفًا لطلائع الجيش في شباك بيراميدز في موسم 2021.

إقرأ أيضًا:
رسالة مؤثرة من حسين الشحات لوالده الراحل (صورة)

قميص الزمالك يظهر في نهائي الترجي وصن داونز.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عدي الدباغ عمر مرموش الزمالك أوباميانج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟
نصائح طبية

"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟
هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل
بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
زووم

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
زووم

قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
علاقات

نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)