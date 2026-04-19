ملخص مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي في الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

09:24 م 19/04/2026 تعديل في 20/04/2026
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

وبهذا الفوز ضمن فريق اتحاد العاصمة الجزائري الصعود لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليضمن التأهل لنهائي البطولة.

تشكيل اتحاد العاصمة أمام أولمبيك آسفي في كأس الكونفدرالية

حراسة المرمى: أسامة بن بوط

خط الدفاع: سعدي بن بوط - كيفين مونديكو - حسين دهيري - هيثم لوصيف

خط الوسط: زكريا دراوي - إبراهيم بن زازة - إرنست تيندنيج

في الهجوم: رزقي حمرون - عبد الحق خالدي - كوناتي درامان

أبرز أحداث مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي بالكونفدرالية

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: رأسية من لاعب أولمبيك آسفي يتصدى لها حارس مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 9: توقف المباراة لعلاج لاعب اتحاد العاصمة الجزائري

الدقيقة 11: ضغط مغربي لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 12: فرصة خطيرة لاتحاد العاصمة الجزائري، بعد تسديدة قوية تمر بجوار مرمى أولمبيك آسفي

الدقيقة 22: سيطرة على الكرة من جانب لاعبي أولمبيك آسفي

الدقيقة 32: تسديدة قوية من لاعب أولمبيك آسفي تصطدم بدفاعات اتحاد العاصمة

الدقيقة 39: تسديدة من لاعب أولمبيك آسفي تمر بجوار مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 41: فرصة الهدف الأول لفريق اتحاد العاصمة، بعد انفراد تام بالمرمى ولكن يتصدى حارس مرمى أولمبيك آسفي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 8 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة

الدقيقة 3+45: أحمد خالدي يسجل الهدف الأول لاتحاد العاصمة الجزائري من علامة الجزاء

الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 56: تسديدة قوية من لاعب اتحاد العاصمة تمر بجوار مرمى أولمبيك آسفي

الدقيقة 65: مشادة كلامية بين لاعبي الفريقين

الدقيقة 75: موسى كونيه يسجل هدف التعادل لأولمبيك آسفي في مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 79: تسديدة قوية من لاعب أولمبيك آسفي تمر أعلى مرمى مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 19 دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 19+90: نهاية المباراة

كأس الكونفدرالية الأفريقية اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي

ارتفاع أسعار النفط 7% مع إغلاق مضيق هرمز مجددًا
عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة وفاة الدكتور ضياء العوضي
حدث بالفن | وفاة والد منة شلبي وتفاصيل معاناة هاني شاكر الصحية

فخ "التغريدات".. كيف أعاد تسرع ترامب وعراقجي إغلاق مضيق هرمز؟
