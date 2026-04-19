ملخص مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي في الكونفدرالية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

وبهذا الفوز ضمن فريق اتحاد العاصمة الجزائري الصعود لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليضمن التأهل لنهائي البطولة.

تشكيل اتحاد العاصمة أمام أولمبيك آسفي في كأس الكونفدرالية

حراسة المرمى: أسامة بن بوط

خط الدفاع: سعدي بن بوط - كيفين مونديكو - حسين دهيري - هيثم لوصيف

خط الوسط: زكريا دراوي - إبراهيم بن زازة - إرنست تيندنيج

في الهجوم: رزقي حمرون - عبد الحق خالدي - كوناتي درامان

أبرز أحداث مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي بالكونفدرالية

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: رأسية من لاعب أولمبيك آسفي يتصدى لها حارس مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 9: توقف المباراة لعلاج لاعب اتحاد العاصمة الجزائري

الدقيقة 11: ضغط مغربي لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 12: فرصة خطيرة لاتحاد العاصمة الجزائري، بعد تسديدة قوية تمر بجوار مرمى أولمبيك آسفي

الدقيقة 22: سيطرة على الكرة من جانب لاعبي أولمبيك آسفي

الدقيقة 32: تسديدة قوية من لاعب أولمبيك آسفي تصطدم بدفاعات اتحاد العاصمة

الدقيقة 39: تسديدة من لاعب أولمبيك آسفي تمر بجوار مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 41: فرصة الهدف الأول لفريق اتحاد العاصمة، بعد انفراد تام بالمرمى ولكن يتصدى حارس مرمى أولمبيك آسفي

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 8 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة

الدقيقة 3+45: أحمد خالدي يسجل الهدف الأول لاتحاد العاصمة الجزائري من علامة الجزاء

الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 56: تسديدة قوية من لاعب اتحاد العاصمة تمر بجوار مرمى أولمبيك آسفي

الدقيقة 65: مشادة كلامية بين لاعبي الفريقين

الدقيقة 75: موسى كونيه يسجل هدف التعادل لأولمبيك آسفي في مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 79: تسديدة قوية من لاعب أولمبيك آسفي تمر أعلى مرمى مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 19 دقيقة وقت بدل ضائع

الدقيقة 19+90: نهاية المباراة