ملخص مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي في الكونفدرالية
كتب : يوسف محمد
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.
وبهذا الفوز ضمن فريق اتحاد العاصمة الجزائري الصعود لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليضمن التأهل لنهائي البطولة.
تشكيل اتحاد العاصمة أمام أولمبيك آسفي في كأس الكونفدرالية
حراسة المرمى: أسامة بن بوط
خط الدفاع: سعدي بن بوط - كيفين مونديكو - حسين دهيري - هيثم لوصيف
خط الوسط: زكريا دراوي - إبراهيم بن زازة - إرنست تيندنيج
في الهجوم: رزقي حمرون - عبد الحق خالدي - كوناتي درامان
أبرز أحداث مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي بالكونفدرالية
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 5: رأسية من لاعب أولمبيك آسفي يتصدى لها حارس مرمى اتحاد العاصمة
الدقيقة 9: توقف المباراة لعلاج لاعب اتحاد العاصمة الجزائري
الدقيقة 11: ضغط مغربي لتسجيل الهدف الأول
الدقيقة 12: فرصة خطيرة لاتحاد العاصمة الجزائري، بعد تسديدة قوية تمر بجوار مرمى أولمبيك آسفي
الدقيقة 22: سيطرة على الكرة من جانب لاعبي أولمبيك آسفي
الدقيقة 32: تسديدة قوية من لاعب أولمبيك آسفي تصطدم بدفاعات اتحاد العاصمة
الدقيقة 39: تسديدة من لاعب أولمبيك آسفي تمر بجوار مرمى اتحاد العاصمة
الدقيقة 41: فرصة الهدف الأول لفريق اتحاد العاصمة، بعد انفراد تام بالمرمى ولكن يتصدى حارس مرمى أولمبيك آسفي
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 8 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 2+45: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة
الدقيقة 3+45: أحمد خالدي يسجل الهدف الأول لاتحاد العاصمة الجزائري من علامة الجزاء
الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول
الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني
الدقيقة 56: تسديدة قوية من لاعب اتحاد العاصمة تمر بجوار مرمى أولمبيك آسفي
الدقيقة 65: مشادة كلامية بين لاعبي الفريقين
الدقيقة 75: موسى كونيه يسجل هدف التعادل لأولمبيك آسفي في مرمى اتحاد العاصمة
الدقيقة 79: تسديدة قوية من لاعب أولمبيك آسفي تمر أعلى مرمى مرمى اتحاد العاصمة
الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 19 دقيقة وقت بدل ضائع
الدقيقة 19+90: نهاية المباراة