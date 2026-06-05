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مواجهة عائلية نادرة.. شقيقان يلعبان ضد بعضهما البعض

كتب : هند عواد

12:23 م 05/06/2026
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  • عرض 9 صورة
    جيلا دوي نجم كوت ديفوار (2)
  • عرض 9 صورة
    ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا (2)
  • عرض 9 صورة
    ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا (4)
  • عرض 9 صورة
    ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا (1)
  • عرض 9 صورة
    جيلا دوي نجم كوت ديفوار (3)
  • عرض 9 صورة
    جيلا دوي نجم كوت ديفوار (1)
  • عرض 9 صورة
    ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا (3)
  • عرض 9 صورة
    جيلا دوي نجم كوت ديفوار (4)

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شهدت مباراة منتخبي فرنسا وكوت ديفوار الودية، لقطة عائلية نادرة في كرة القدم، بلعب شقيقين ضد بعضهما البعض.

وفاز منتخب كوت ديفوار على فرنسا، بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس، في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

شقيقان يلعبان ضد بعضهما البعض

وخلال المباراة الودية بين فرنسا وكوت ديفوار، وجد الشقيقان ديزيري دوي، جناح باريس سان جيرمان، وجيلا دوي، مدافع ستراسبورج، نفسيهما في مواجهة بعضهما البعض، في مشهد نادر.

ويلعب ديزيري دوي بقميص منتخب فرنسا، بينما ارتدى شقيقه الأكبر قميص منتخبه الأم كوت ديفوار، وخلال اللقاء الودية وجد ديزيري نفسه على مقاعد البدلاء، في الوقت الذي يسجل فيه شقيقه هدف التعادل للأفيال.

وقبل انتهاء المباراة، رصد الكاميرات لقطة مؤثرة للشقيقين، إذ التقط الثنائي صورة تذكارية معا.

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ديزيري دوي وجيلا دوي فرنسا كوت ديفوار كأس العالم

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