مواجهة عائلية نادرة.. شقيقان يلعبان ضد بعضهما البعض

بالفيديو.. كوت ديفوار تهزم فرنسا وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026

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شهدت مباراة منتخبي فرنسا وكوت ديفوار الودية، لقطة عائلية نادرة في كرة القدم، بلعب شقيقين ضد بعضهما البعض.

وفاز منتخب كوت ديفوار على فرنسا، بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس، في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

شقيقان يلعبان ضد بعضهما البعض

وخلال المباراة الودية بين فرنسا وكوت ديفوار، وجد الشقيقان ديزيري دوي، جناح باريس سان جيرمان، وجيلا دوي، مدافع ستراسبورج، نفسيهما في مواجهة بعضهما البعض، في مشهد نادر.

ويلعب ديزيري دوي بقميص منتخب فرنسا، بينما ارتدى شقيقه الأكبر قميص منتخبه الأم كوت ديفوار، وخلال اللقاء الودية وجد ديزيري نفسه على مقاعد البدلاء، في الوقت الذي يسجل فيه شقيقه هدف التعادل للأفيال.

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غيلا دوي 🇨🇮 (الأخ الأكبر) اختار تمثيل كوت ديفوار رغم ولادته في فرنسا.



ديزيري دوي 🇫🇷 (الأخ الأصغر) قرر تمثيل فرنسا على المستوى الدولي. pic.twitter.com/Qk5dCFu62y — 𝓜𝓸𝓮 (@Moe_Dafterdar) June 5, 2026

وقبل انتهاء المباراة، رصد الكاميرات لقطة مؤثرة للشقيقين، إذ التقط الثنائي صورة تذكارية معا.

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