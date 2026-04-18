ينتظر الزمالك الفائز من مباراة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 1-0، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري

يحل اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا على أولمبيك آسفي المغربي، في التاسعة مساء غدا الأحد، على ملعب المسيرة الخضراء، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة، التي أقيمت في الجزائر، بالتعادل السلبي.

منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية

يحتل اتحاد العاصمة الجزائري المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الجزائري، برصيد 29 نقطة، إذ لم يحقق سوى 6 انتصارات فقط وتعادل في 11 مباراة وخسر 5 مواجهات.

ومن جانبه، يحتل أولمبيك آسفي المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المغربي، برصيد 11 نقطة، إذ أنه فاز في مباراتين فقط وخسر 7 مباريات وتعادل في 5 مواجهات، ويدخل الزمالك نهائي الكونفدرالية، متصدرا لجدول ترتيب الدوري المصري بـ46 نقطة.

