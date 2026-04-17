الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

0 0
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
20:45

كالياري

الدوري الفرنسي

لانس

- -
20:45

تولوز

كأس الكونفدرالية الأفريقية.. مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري (تغطية محدثة)

كتب : يوسف محمد

05:22 م 17/04/2026 تعديل في 06:59 م
    الزمالك وشباب بلوزداد (10)
    الزمالك وشباب بلوزداد (8)
    الزمالك وشباب بلوزداد (7)
    الزمالك وشباب بلوزداد (6)
    جماهير الزمالك من البحيرة
    طفلان يشجعان الزمالك من داخل محطة القطار
    جماهير الزمالك في كفر الشيخ
    جماهير الزمالك في الإسكندرية
    الزمالك وشباب بلوزداد (5)
    جماهير الزمالك في أسيوط
    جماهير الزمالك في قنا
    جماهير الزمالك في دمياط
    جماهير الزمالك في المنيا
    جماهير الزمالك بالعياط في الجيزة
    الزمالك

يواجه نادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة 17 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

ويقدم موقع مصراوي، تغطية خاصة لمباراة نادي الزمالك ونظيره شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء المقرر إقامته على ستاد "القاهرة الدولي".

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد

وحقق الفارس الأبيض فوزا هاما، في مباراة الذهاب على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بالجزائر الأسبوع الماضي.

من كل المحافظات.. توافد جماهير الزمالك على ستاد القاهرة قبل مواجهة بلوزداد

بدأ توافد جماهير الأبيض من جميع المحافظات، في طريقهم إلى ستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة الفريق المرتقبة بالكونفدرالية الأفريقية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

نادي شباب بلوزداد الجزائري يحذر جماهيره قبل مواجهة الأبيض


وجه نادي شباب بلوزداد الجزائري، تحدير لجماهيره قبل مباراة الزمالك، المقرر لها في السادسة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

شيكابالا وميدو يدعمان نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية

حرص نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة، لدعم لاعبي الفريق في مباراة شباب بلوزداد بالكونفدرالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية

خطف حسن شحاتة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الأنظار، خلال تواجده في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم لاعبي الفارس الأبيض في مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد بالكونفدرالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"يعكر صفو الملك".. رسالة قوية لجماهير الزمالك في مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد

خطفت جماهير الأبيض الأنظار خلال تواجدهم في مدرجات ستاد القاهرة، لدعم لاعبي الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري، في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. للتفاصيل اضغط هنا


الزمالك وشباب بلوزداد كأس الكونفدرالية الزمالك

ياسمين عبدالعزيز تبرز إطلالتها بزفاف ابنة السعدي..وتعلق: "عاصفة شيماء وصلت"-
بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة
المستعمل البديل الأقوى.. أسعار 5 سيارات منتشرة في السوق المصري
ترامب يعلن عن اجتماع مرتقب مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع
