شهدت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لقطة لافتة للنجم المصري محمد صلاح، بعدما رفض تبديل قميصه مع نونو مينديش عقب نهاية اللقاء.

نتيجة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وجاء ذلك بعد خسارة ليفربول بثنائية أمام باريس سان جيرمان، ليودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ماذا حدث بين محمد صلاح و نونومينديش؟

عقب صافرة النهاية، طلب نونو مينديش الحصول على قميص صلاح، إلا أن اللاعب المصري رفض تبديله في أرض الملعب، مشيرًا إلى إمكانية القيام بذلك داخل غرف الملابس.

ويرتبط هذا الموقف بتقاليد داخل نادي ليفربول، حيث يفضل اللاعبون عدم تبادل القمصان أمام الجماهير عقب الخسارة، احترامًا لمشاعر المشجعين.

البعض يسأل ليش صلاح اشر لمينديش على النفق



في ليفربول من باب احترام و تقاليد للنادي .. لا يتبادلون القمصان امام الجمهور خصوصا بعد الخسارة



لذلك تم انتقاد ايكيتيكي و بالوتيلي و ساخو في اوقات سابقة



pic.twitter.com/7cZnhUuZV6 — مالك عدنان يوسف (@Malik_Alyousef) April 15, 2026

