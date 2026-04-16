لماذا رفض محمد صلاح طلب مينديش بتبادل القمصان؟ (فيديو)

كتب : محمد عبد الهادي

08:33 م 16/04/2026 تعديل في 08:39 م
شهدت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لقطة لافتة للنجم المصري محمد صلاح، بعدما رفض تبديل قميصه مع نونو مينديش عقب نهاية اللقاء.

نتيجة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وجاء ذلك بعد خسارة ليفربول بثنائية أمام باريس سان جيرمان، ليودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ماذا حدث بين محمد صلاح و نونومينديش؟

عقب صافرة النهاية، طلب نونو مينديش الحصول على قميص صلاح، إلا أن اللاعب المصري رفض تبديله في أرض الملعب، مشيرًا إلى إمكانية القيام بذلك داخل غرف الملابس.

ويرتبط هذا الموقف بتقاليد داخل نادي ليفربول، حيث يفضل اللاعبون عدم تبادل القمصان أمام الجماهير عقب الخسارة، احترامًا لمشاعر المشجعين.

