مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

النصر

- -
20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

جميع المباريات

إعلان

"هل لأنه أعلن رحيله؟".. جيمي كاراجر يهاجم سلوت بسبب صلاح

كتب : هند عواد

01:23 م 15/04/2026

جيمي كاراجر (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هاجم جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابقة، الهولندي أرني سلوت المدير الفني الحالي للفريق، بسبب إجلاسه للدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام باريس سان جيرمان.

هزيمة ليفربول وصلاح على مقاعد البدلاء

خسر ليفربول من باريس سان جيرمان، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في إياب ربع دوري أبطال أوروبا، ليودع الريدز البطولة بعد الهزيمة ذابا وإيابا 4-0.

اختار سلوت بدء المباراة بإيزاك، الذي خاض أول مباراة له كأساسي بعد أربعة أشهر من الإصابة، ليقود خط الهجوم، بدلا من صلاح، الذي سيغادر ليفربول في نهاية الموسم.

وتعرض إيكيتيكي لإصابة في الدقيقة الثلاثين، وحل صلاح بدلا منه، بينما تم استبدال إيساك في الشوط الأول بعد 45 دقيقة.

كاراجر يهاجم سلوت

قال كاراجر لشبكة سي بي إس سبورتس جولازو : "سيكون لدى المدرب أسبابه، لكن إيزاك ليس جاهزاً على الإطلاق، لم يلعب محمد صلاح مباراة الذهاب، لذا فهو ليس مثل بعض اللاعبين الذين لعبوا الأسبوع الماضي ثم لعبوا في نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز."

وأضاف: "لقد لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفًا. ولا يزال أحد أفضل هدافي ليفربول. إنه معتاد على هذا النظام، لم يسبق لإيساك أن لعب مع إكيتيكي من قبل، وأتذكر ما فعلته بي قبل بضعة أشهر، عندما انتقدتني علنًا".

واختتم: "هل السبب هو أنه أعلن بالفعل رحيله؟ الأمر أشبه بقوله: "سأرحل مع اللاعبين الذين سيبقون هنا العام المقبل"، هذا كل ما يخطر ببالي. حتى هذا التفسير غير منطقي. المسألة تتعلق بالحاضر. أنا مصدوم".

جيمي كاراجر ليفربول محمد صلاح باريس سان جيرمان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

شئون عربية و دولية

أخبار العقارات

زووم

اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

