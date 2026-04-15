"هل لأنه أعلن رحيله؟".. جيمي كاراجر يهاجم سلوت بسبب صلاح

هاجم جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابقة، الهولندي أرني سلوت المدير الفني الحالي للفريق، بسبب إجلاسه للدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام باريس سان جيرمان.

هزيمة ليفربول وصلاح على مقاعد البدلاء

خسر ليفربول من باريس سان جيرمان، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في إياب ربع دوري أبطال أوروبا، ليودع الريدز البطولة بعد الهزيمة ذابا وإيابا 4-0.

اختار سلوت بدء المباراة بإيزاك، الذي خاض أول مباراة له كأساسي بعد أربعة أشهر من الإصابة، ليقود خط الهجوم، بدلا من صلاح، الذي سيغادر ليفربول في نهاية الموسم.

وتعرض إيكيتيكي لإصابة في الدقيقة الثلاثين، وحل صلاح بدلا منه، بينما تم استبدال إيساك في الشوط الأول بعد 45 دقيقة.

كاراجر يهاجم سلوت

قال كاراجر لشبكة سي بي إس سبورتس جولازو : "سيكون لدى المدرب أسبابه، لكن إيزاك ليس جاهزاً على الإطلاق، لم يلعب محمد صلاح مباراة الذهاب، لذا فهو ليس مثل بعض اللاعبين الذين لعبوا الأسبوع الماضي ثم لعبوا في نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز."

وأضاف: "لقد لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفًا. ولا يزال أحد أفضل هدافي ليفربول. إنه معتاد على هذا النظام، لم يسبق لإيساك أن لعب مع إكيتيكي من قبل، وأتذكر ما فعلته بي قبل بضعة أشهر، عندما انتقدتني علنًا".

واختتم: "هل السبب هو أنه أعلن بالفعل رحيله؟ الأمر أشبه بقوله: "سأرحل مع اللاعبين الذين سيبقون هنا العام المقبل"، هذا كل ما يخطر ببالي. حتى هذا التفسير غير منطقي. المسألة تتعلق بالحاضر. أنا مصدوم".

