تقام اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ومباراة أرسنال ضد سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

موعد مباراة الدوري السعودي اليوم الأربعاء

النصر ضد الاتفاق - 8:00 مساء - ثمانية 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء

ريال مدريد ضد بايرن ميونخ - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

أرسنال ضد سبورتنج لشبونة - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 اليوم الأربعاء

بانكوك يونايتد ضد جامبا أوساكا - 4:45 مساء