بعد توديع دوري الأبطال.. صلاح يختتم رحلته مع ليفربول بـ9 بطولات

ينهي الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي مسيرته داخل أنفيلد، دون تحقيق أي بطولات جديدة، بعد توديع دوري أبطال أوروبا.

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، بعد الخسارة من باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بنتيجة 4-0، ذهابا وإيابا.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أعلن محمد صلاح، رحيله عن ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، قبل موسم من انتهاء تعاقده مع الريدز، بالتالي ينتقل إلى ناد جديد بالمجان.

9 بطولات لمحمد صلاح مع ليفربول

تنتهي مسيرة محمد صلاح مع ليفربول بـ9 بطولات توج بها خلال 9 مواسم، بعد انتهاء الموسم الحالي دون أي بطولة.

وكان ليفربول ينافس على بطولتين خلال الموسم الحالي، دوري أبطال أوروبا (ودعه من ربع النهائي) وكأس الاتحاد الإنجليزي (ودعه من ربع النهائي).

وباتت منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي مستحيلة، إذ يحتل الريدز المركز الخامس بـ52 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن أرسنال المتصدر.

المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول

يتبقى لمحمد صلاح 6 مباريات رفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي، إيفرتون، كريستال بالاس، مانشستر يونايتد، تشيلسي، أستون فيلا وبرينتفورد.

