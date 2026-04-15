تحدث الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن أسباب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

وغادر برشلونة البطولة من الدور ربع النهائي، رغم تحقيقه فوزًا بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب التي أُقيمت مساء الثلاثاء.

تصريحات هانزي فليك

وأعرب فليك عن حزنه بعد الإقصاء، مؤكدًا في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:لم يحالفنا التوفيق بالشكل الكافي، لكن لا يمكنني توجيه اللوم للاعبين.

وأضاف: قدم الفريق مباراة كبيرة، وكنا على مستوى عالي، لذلك نشعر بخيبة أمل لأننا كنا نستحق الأفضل، حتى في ظل غياب أحد العناصر.

وأوضح: يجب أن نتقبل النتيجة ونعمل على تطوير مستوانا خلال الموسم القادم.

وتابع: كان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر، فقد صنعنا فرصا عديدة على مدار مباراتي الذهاب والإياب، وكنا جديرين بالتأهل إلى نصف النهائي".

واختتم تصريحاته قائلًا: تركيزنا الآن منصب على الدوري الإسباني، وهدفنا هو حسم اللقب في أقرب وقت، رغم أن حلم التتويج بدوري الأبطال كان حاضرا، خاصة مع الفرص التي أضعناها في لقاء الذهاب.