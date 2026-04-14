الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 1
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

0 0
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

0 0
21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:00

الوحـــدة

تشكيل برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

08:15 م 14/04/2026

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، جافي، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس ، داني أولمو.

كما أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: مولينا، لي نورماند، لونجليه، روجيري.

خط الوسط: سيميوني، يورينتي، كوكي، لوكمان.

خط الهجوم: جريزمان، ألفاريز.

ويذكر أن انتهت مباراة ذهاب ربع النهائي، بفوز أتلتيكو مدريد على نظيره برشلونة بهدفين دون رد.

