حقق صن داونز فوزا مهما على نظيره الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل مباراة صن داونز والترجي

وسجل هدف صن داونز الوحيد في المباراة اللاعب برايان ليون من راسية قوية عجز الحارس من التصدي لها، في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب صن داونز جرانت كيكانا في الدقيقة 84.

موعد مباراة إياب صن داونز والترجي

ومن المقرر أن يستضيف صن داونز نظيره الترجي، يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.