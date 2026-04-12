دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

0 1
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 3
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

1 2
21:00

فياريال

في قلب رادس.. صن داونز يفوز على الترجي في ذهاب دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

11:39 م 12/04/2026

خلال مباراة صن داونز والترجي

حقق صن داونز فوزا مهما على نظيره الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن مواجهات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل مباراة صن داونز والترجي

وسجل هدف صن داونز الوحيد في المباراة اللاعب برايان ليون من راسية قوية عجز الحارس من التصدي لها، في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب صن داونز جرانت كيكانا في الدقيقة 84.

موعد مباراة إياب صن داونز والترجي

ومن المقرر أن يستضيف صن داونز نظيره الترجي، يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيديو قد يعجبك



فيلم أكشن في أكتوبر.. احتجاز داخل عقار يكشف عن جثة بالجراج
حوادث وقضايا

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
شئون عربية و دولية

وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لوزير التموين في وفاة والد زوجته
أخبار مصر

بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"
أخبار مصر

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية