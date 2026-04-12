دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

0 1
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 3
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

1 2
21:00

فياريال

"في مرمى شباب الأهلي".. هدف رامي ربيعة الأفضل في الجولة الـ22 بالدوري الإماراتي

كتب : محمد عبد السلام

09:06 م 12/04/2026

رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي (1)

تألق المدافع المصري رامي ربيعة مع العين، بعدما توج بجائزة أجمل هدف في الجولة 22 من الدوري الإماراتي للمحترفين، عقب مساهمته في فوز مثير على شباب الأهلي دبي بنتيجة 4-3.

فوز رامي ربيعة بأجمل هدف في الجولة

وأعلنت قناة "أبوظبي الرياضية"، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإماراتي هذا الموسم، تتويج رامي ربيعة بجائزة أجمل هدف في الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين.

وجاء الهدف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد، حيث استغل ربيعة كرة ارتدت داخل منطقة الجزاء إثر تسديدة من عبد الكريم تراوري، ليضعها في الشباك بلمسة فنية بالكعب في الدقيقة 44.

ويمثل هذا الهدف بداية سجل ربيعة التهديفي مع العين منذ انتقاله من الأهلي في صيف 2025، في صفقة لاقت اهتماما كبيرا حينها.

ترتيب العين الإماراتي في الدوري

ويواصل العين تقديم موسم قوي، حيث يتربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، شباب الأهلي دبي، مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.

"ماتت بعد ما تعلقت بيها".. خالد الصاوي يكشف كواليس عثوره على طفله رضيعة
