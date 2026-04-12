استهل روبرتو دي زيربي مشواره مع توتنهام بخسارة أمام سندرلاند، ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما زاد من تعقيد موقف الفريق في جدول الترتيب.

وتلقى توتنهام هزيمة بهدف دون رد، ليتراجع إلى المركز الثامن عشر، ليصبح مهددا بالهبوط في حال استمرار نتائجه السلبية خلال الجولات المقبلة.

تصريحات دي زيربي بعد مباراة توتنهام وسندرلاند

وعقب المباراة، عبر دي زيربي عن استيائه من النتيجة، مؤكدا أن فريقه قدم أداء لا يستحق الخسارة، مشيرا إلى أن سوء التوفيق كان عاملا حاسما، خاصة في الشوط الأول.

وشدد الإيطالي: أستطيع أن أكون الأخ الأكبر والأب لهؤلاء اللاعبين، هم لا يحتاجون فقط إلى مدرب، بل إلى دعم نفسي، وسيتحسن مستواهم بمجرد أن نصل إلى درجة أعلى من الثقة.

واختتم دي زيربي: أن لدينا لاعبون كبار، لكنهم يمرون بفترة صعبة من حيث النتائج، نحتاج إلى تحقيق فوز واحد، لأنه كفيل بتغيير مسار الموسم بالكامل.