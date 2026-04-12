دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

0 0
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 3
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

كومو

0 0
20:45

إنتر ميلان

مهدد بالهبوط.. تصريحات دي زيربي بعد الخسارة من سندرلاند في الدوري

كتب : محمد عبد السلام

08:51 م 12/04/2026

روبرتو دي زيربي

استهل روبرتو دي زيربي مشواره مع توتنهام بخسارة أمام سندرلاند، ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما زاد من تعقيد موقف الفريق في جدول الترتيب.

وتلقى توتنهام هزيمة بهدف دون رد، ليتراجع إلى المركز الثامن عشر، ليصبح مهددا بالهبوط في حال استمرار نتائجه السلبية خلال الجولات المقبلة.

تصريحات دي زيربي بعد مباراة توتنهام وسندرلاند

وعقب المباراة، عبر دي زيربي عن استيائه من النتيجة، مؤكدا أن فريقه قدم أداء لا يستحق الخسارة، مشيرا إلى أن سوء التوفيق كان عاملا حاسما، خاصة في الشوط الأول.

وشدد الإيطالي: أستطيع أن أكون الأخ الأكبر والأب لهؤلاء اللاعبين، هم لا يحتاجون فقط إلى مدرب، بل إلى دعم نفسي، وسيتحسن مستواهم بمجرد أن نصل إلى درجة أعلى من الثقة.

واختتم دي زيربي: أن لدينا لاعبون كبار، لكنهم يمرون بفترة صعبة من حيث النتائج، نحتاج إلى تحقيق فوز واحد، لأنه كفيل بتغيير مسار الموسم بالكامل.

دي زيربي توتنهام الدوري الإنجليزي

تحذير إيراني لـ ترامب: "إذا أردت القتال سنقاتل"
شئون عربية و دولية

تحذير إيراني لـ ترامب: "إذا أردت القتال سنقاتل"
بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم
زووم

بسبب الفسيخ.. سيمون تكشف تفاصيل وفاة والدها- فيديو قديم
"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
علاقات

"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
رياضة محلية

"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"
أخبار مصر

بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"

