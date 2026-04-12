دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

20:45

إنتر ميلان

مرموش يقترب من اللقب الثاني.. مانشستر سيتي يهدد عرض أرسنال على الصدارة

كتب : هند عواد

08:00 ص 12/04/2026

عمر مرموش (2)

يمكن أن يقلب مانشستر ستي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا الطاولة على أرسنال، في صراع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات الدولي المصري عمر مرموش، قريبا من تحقيق ثاني ألقابه مع مانشستر سيتي، بعد التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو".

اشتعال صراع الصدارة في الدوري الإنجليزي

أهدر نادي أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، فرصته في توسيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي، بالهزيمة من بورنموث بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ومع تعثر أرسنال، أصبح الفارق بينه وبين مانشستر سيتي 9 نقاط، ويتبقى لفريق جوارديولا مباراتين مؤجلتين.

ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي، يوم 19 أبريل الحالي، في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تبقي 6 جولات على نهاية الموسم.

وفي حالة فوز مانشستر سيتي على أرسنال، في المباراة المقبلة، سيتساوى الثنائي في عدد النقاط (70 نقطة)، وفي حالة استمرار تساوي الثنائي في عدد النقاط، سيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف.

تجاوز في حقهم.. الأهلي يطالب رابطة الأندية بإلغاء العقوبات على لاعبيه

إلغاء مباراة كرة قدم بسبب اندلاع حريق في غرفة ملابس الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش الدوري الإنجليزي أرسنال مانشستر سيتي

مع رحيل صلاح.. كيف يمكن أن يكون تشكيل ليفربول الموسم المقبل؟
مع رحيل صلاح.. كيف يمكن أن يكون تشكيل ليفربول الموسم المقبل؟
ضابط مخابرات أمريكي سابق: واشنطن أخطأت وإيران المنتصرة وإسرائيل المستفيدة
ضابط مخابرات أمريكي سابق: واشنطن أخطأت وإيران المنتصرة وإسرائيل المستفيدة
بعد انهيار مفاوضات أمريكا وإيران.. تراجع مفاجئ لناقلات نفط عملاقة في مضيق
بعد انهيار مفاوضات أمريكا وإيران.. تراجع مفاجئ لناقلات نفط عملاقة في مضيق
فيفي عبده وغادة عبدالرازق على رأس قائمة الأكثر زواجًا في الوسط الفني
فيفي عبده وغادة عبدالرازق على رأس قائمة الأكثر زواجًا في الوسط الفني
البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالعباسية
البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة في الكاتدرائية بالعباسية

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية
ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع