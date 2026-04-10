هدفه التاريخي.. صلاح يحصد جائزة جديدة في ليفربول

كتب : نهي خورشيد

06:34 م 10/04/2026

محمد صلاح نجم ليفربول

حصد الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في شهر مارس، بعد هدفه المميز الذي سجله في شباك جلطة سراي خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.


احتفال ليفربول بهدف صلاح


ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو للهدف مع تعليق:"رائعة مو أمام جالطة سراي الأفضل في مارس".


هدف صلاح التاريخي والأفضل


وسجل قائد منتخب مصر هدفه في الدقيقة 62، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت يمين حارس الفريق التركي، ليساهم في تأهل الريدز إلى الدور ربع نهائي دوري الأبطال، رغم خسارة لقاء الذهاب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0.


وحمل هدف صلاح أهمية آخري، إذ رفع رصيده إلى 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا ليصبح أول لاعب أفريقي يصل إلى هذا الرقم خلال مشاركاته مع مختلف الأندية التي لعب لها.


رحيل صلاح بنهاية الموسم


وعلى صعيد آخر، كان صلاح أعلن في وقت سابق رحيله عن ليفربول بنهاية موسم 2025-2026، قبل أن يعلن زميله أندرو روبرتسون أمس الخميس مغادرته الفريق أيضاً عقب نهاية الموسم ذاته.


والجدير بالذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول قادماً من روما خلال صيف عام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

بقيادة عبد الحفيظ.. الأهلي يستمع لمحادثة وفا مع "الفار" في أزمة سيراميكا كليوباترا

آخرهم أردني.. لاعبون رفضوا مواجهة منافسين إسرائيليين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

انقلاب أتوبيس يقل 42 راكبًا.. الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى صحراوي قنا (صور)
انقلاب أتوبيس يقل 42 راكبًا.. الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى صحراوي قنا (صور)
استغاثة وهمية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشاجرة بكفر الشيخ
استغاثة وهمية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشاجرة بكفر الشيخ
انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
ترامب: إيران لا تملك أوراقا سوى ابتزاز العالم عبر الممرات المائية
ترامب: إيران لا تملك أوراقا سوى ابتزاز العالم عبر الممرات المائية
الصور الأولى من عزاء والد السيناريست محمود حمدان
الصور الأولى من عزاء والد السيناريست محمود حمدان

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
كيف تحركت أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أسبوع؟
كواليس اتصال "متوتر".. ترامب يضغط على نتنياهو قبل إعلان مفاوضات لبنان