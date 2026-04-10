حصد الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في شهر مارس، بعد هدفه المميز الذي سجله في شباك جلطة سراي خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.



احتفال ليفربول بهدف صلاح



ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو للهدف مع تعليق:"رائعة مو أمام جالطة سراي الأفضل في مارس".



هدف صلاح التاريخي والأفضل



وسجل قائد منتخب مصر هدفه في الدقيقة 62، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت يمين حارس الفريق التركي، ليساهم في تأهل الريدز إلى الدور ربع نهائي دوري الأبطال، رغم خسارة لقاء الذهاب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0.



وحمل هدف صلاح أهمية آخري، إذ رفع رصيده إلى 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا ليصبح أول لاعب أفريقي يصل إلى هذا الرقم خلال مشاركاته مع مختلف الأندية التي لعب لها.



رحيل صلاح بنهاية الموسم



وعلى صعيد آخر، كان صلاح أعلن في وقت سابق رحيله عن ليفربول بنهاية موسم 2025-2026، قبل أن يعلن زميله أندرو روبرتسون أمس الخميس مغادرته الفريق أيضاً عقب نهاية الموسم ذاته.



والجدير بالذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول قادماً من روما خلال صيف عام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

