عقوبة الشماريخ.. 6 تحذيرات من الشرطة الجزائرية قبل مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد

كتب : هند عواد

02:30 م 10/04/2026

الزمالك يتخطى المصري برباعية (1)

أصدرت شرطة الجزائر 6 تعليمات يجب أن تتبعها الجماهير قبل مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نيلسون مانديلا، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا.

تحذيرات من الشرطة الجزائرية

وجاءت تعليمات الشرطة الجزائرية للجماهير كالآتي:

تحذيرات قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

1- تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل الدخول.

2- وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الإنسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية للملعب.

3- فتح الأبوب على الساعة 3 عصرا.

4- تذكرة الدخول صالحة لشخص واحد والأطفال القصر يجب عليهم حمل تذكرة مع وجود مرافق.

5- كل من يضبط بحوزته ألعاب نارية أو شماريخ سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.

6- وجوب استظهار بطاقة الهوية.

الزمالك شباب بلوزداد الجزائري الكونفدرالية الأفريقية

