مدرب حراس شباب بلوزداد: "متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك"

تحدث نسيم أوسرير، مدرب حراس مرمى شباب بلوزداد الجزائري، عن مواجهة الزمالك المرتقبة في الكونفدرالية الأفريقية، مشيرا إلى أنه متفائل بقدرتهم على الفوز".

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نيلسون مانديلا، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا.

فيما جاء تأهل شباب بلوزداد الجزائري إلى هذا الدور على حساب المصري البورسعيدي، عقب التعادل معه في القاهرة 1-1 وفي الجزائر 0-0.

تصريحات مدرب حراس شباب بلوزداد الجزائري

قال مدرب حراس شباب بلوزداد الجزائري، في تصريحات للإذاعة الوطنية للجزائر: "أنا متفائل بقدرتنا على تحقيق نتيجة ايجابية ضد الزمالك، خاصة بحضور أنصارنا، بلوغنا هذا الدور يحفزنا لتقديم الأفضل، إلا أن مباريات الدور النصف النهائي، والنهائي، تلعب على جزئيات صغيرة، سواء من الجانب الفني، أو النفسي".

وأضاف: "الفريق جاهز بنسبة 100/100، ونتمنى أن ندخل التاريخ بإحرازنا كأس الكونفدرالية".

