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بعد استبعاده من كأس العالم.. كامافينجا يخوض تجربة أكاديمية في هارفارد

كتب : نهي خورشيد

11:06 م 06/06/2026
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  • عرض 13 صورة
    إدواردو كامافينجا (1)
  • عرض 13 صورة
    إدواردو كامافينجا (2)
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    إدواردو كامافينجا (5)
  • عرض 13 صورة
    إدواردو كامافينجا (6)
  • عرض 13 صورة
    إدواردو كامافينجا (3)
  • عرض 13 صورة
    إدواردو كامافينجا (2)
  • عرض 13 صورة
    إدواردو كامافينجا (3)
  • عرض 13 صورة
    إدواردو كامافينجا (1)
  • عرض 13 صورة
    إدواردو كامافينجا (4)
  • عرض 13 صورة
    إدواردو كامافينجا (4)
  • عرض 13 صورة
    إدواردو كامافينجا (5)
  • عرض 13 صورة
    إدواردو كامافينجا (6)

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اختار إدواردو كامافينجا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، استثمار فترة غيابه عن منافسات كأس العالم 2026 مستغلاً تواجده في الولايات المتحدة لتطوير مهاراته الأكاديمية والمهنية.

كواليس انضمام كامافينجا إلى ببرنامج هارفارد التدريبي

وانضم الدولي الفرنسي إلى برنامج تدريبي متخصص نظمته كلية هارفارد للأعمال إحدى أبرز المؤسسات التعليمية العالمية.

وشارك كامافينجا في دورة مكثفة امتدت لأربعة أيام تحت عنوان الأعمال في مجالات الترفيه والإعلام والرياضة، إذ تلقى تدريبات متخصصة تركز على الجوانب الإدارية والاستراتيجية المرتبطة بصناعة الرياضة الحديثة.

ونشر كامافينجا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشهادته الصادرة عن كلية هارفارد للأعمال والتي تحمل الختم الرسمي للمؤسسة الأكاديمية العريقة.

وكتب كامافينجا:"بضعة أيام من التعلم والاستماع والتطور ممتن لهذه التجربة في كلية هارفارد للأعمال".

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إدواردو كامافينجا كأس العالم 2026 ريال مدريد

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