تحت الأمطار.. منتخب الناشئين ينهي تحضيراته لمواجهة ليبيا في تصفيات شمال أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

09:34 م 01/04/2026

منتخب مصر للناشئين

أنهى المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2009 استعداداته لمواجهة نظيره الليبي، في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم، إذ شهد المران أجواء مناخية غير مستقرة تخللتها أمطار.


وأدى المنتخب تدريبه الأخير على ملعب التحدي الليبي، إذ جاءت الحصة التدريبية خفيفة وركز خلالها الجهاز الفني على وضع اللمسات النهائية لخطة اللعب والتشكيل الأساسي، إلى جانب تدريب اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية خاصة التعامل مع الكرات الثابتة في ظل أرضية ملعب مبتلة.


وشهد المران الختامي حالة من التركيز والحماس بين اللاعبين، الذين أبدوا رغبتهم في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الغد.

تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة مصر وليبيا


وفي سياق متصل، أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على ألوان الزي الرسمي، إذ يرتدي المنتخب الوطني القميص الأبيض، بينما يخوض المنتخب الليبي اللقاء بزيه الأحمر المعتاد.


موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات شمال أفريقيا

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي ظهر غد الخميس، في الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقررة إقامتها في المغرب.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة.


نتائج منتخب مصر في تصفيات شمال أفريقيا


والجدير بالذكر أن منتخب مصر للناشئين افتتح مشواره في التصفيات بالفوز على تونس بنتيجة 1-0، قبل أن يتلقى هزيمة من نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف.

منتخب مصر للناشئين تصفيات شمال أفريقيا ليبيا

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
