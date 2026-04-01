تحكيم مصري لقمة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي في نصف نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

04:47 م 01/04/2026

الحكم الدولي المصري أمين عمر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الذهاب بين اتحاد العاصمة الجزائري وأوليمبيك آسفي المغربي، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طاقم تحكيم مصري للمباراة

ويضم طاقم التحكيم كلاً من: أمين عمر حكمًا للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال مساعدًا أول، وأحمد حسام طه مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى محمد معروف مهمة الحكم الرابع.

كما تم تعيين محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو (VAR)، ويعاونه حسام عزب حجاج.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في العاصمة الجزائرية يوم 11 أبريل الجاري، على أن تُقام مواجهة الإياب يوم 19 أبريل على ملعب "المسيرة" بمدينة آسفي المغربية.

