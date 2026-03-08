كشف وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، سبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي لتقديم محمد وهبي وإعلانه مدربًا جديدًا لأسود الأطلس.

ونقلت صحيفة "المنتخب المغربية"، تصريحات الركراكي قائلًا: "في البداية أود توجيه الشكر للسيد فوزي لقجع على حفل التكريم الذي خصص لي بعد إنتهاء فترة عملي مدربًا للمنتخب".

وواصل: " أود توضيح بعض الأمور للجماهير المغربية منعًا لأي أقاويل تتردد فيما يخص المؤتمر الصحفي".

وأضاف: "بالفعل تلقيت دعوة لصعود المنصة لمشاركة تقديم زميلي محمد وهبي، ولكنني امتنعت عن الصعود لسبب أن هذه اللحظة تعتبر تاريخية وبالتالي لا يجوز لأي فرد مزاحمته".

وأكمل تصريحاته: "هذه اللحظة والصورة الجميلة نعتز بها جميعنا كمدربين وطنيين، وأردت أن أمنح وهبي الخصوصية الكاملة للتقديم".

واختتم وليد الركراكي: "قررت الانسحاب في ندوة تقديم الوهبي لرفع الحرج عن وهبي وهو يتحدث عن الفترة المقبلة للمنتخب أمامي ولمنحه الحرية في التعبير عن رأيه".

