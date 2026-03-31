حقق منتخب تركيا فوزا مهما على نظيره كوسوفو بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ملحق تصفيات كأس العالم الأوروبية.

أهداف مباراة تركيا وكوسوفو

وسجل هدف تركيا الوحيد في المباراة اللاعب كريم أكتوركو جلو في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وبهذا الهدف نجح منتخب تركيا في الصعود إلى كأس العالم 2026، محرما منتخب كوسوفو من المشاركة في مونديال 2026.

مجموعة منتخب تركيا في كأس العالم

وتدخل تركيا بطولة كأس العالم المقرر إقامتها يوم 12 يونيو، في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، في المجموعة الرابعة مع كلا من المنتخبات، أمريكا، أستراليا، باراجواي.