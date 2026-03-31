مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

- -
03:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
02:00

البرازيل

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
01:00

البرتغال

تركيا تصعد إلى كأس العالم بعد الفوز على كوسوفو في الملحق الأوروبي

كتب : محمد عبد السلام

11:31 م 31/03/2026

خلال مباراة تركيا وكوسوفو

حقق منتخب تركيا فوزا مهما على نظيره كوسوفو بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ملحق تصفيات كأس العالم الأوروبية.

أهداف مباراة تركيا وكوسوفو

وسجل هدف تركيا الوحيد في المباراة اللاعب كريم أكتوركو جلو في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وبهذا الهدف نجح منتخب تركيا في الصعود إلى كأس العالم 2026، محرما منتخب كوسوفو من المشاركة في مونديال 2026.

مجموعة منتخب تركيا في كأس العالم

وتدخل تركيا بطولة كأس العالم المقرر إقامتها يوم 12 يونيو، في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، في المجموعة الرابعة مع كلا من المنتخبات، أمريكا، أستراليا، باراجواي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
