تتجه الأنظار لعشاق كرة القدم الإفريقية والأوربية على ملعب ستيج فرونت لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الإسباني الودية، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026.



موعد مباراة منتخب مصر وإسبانيا



يواجه منتخب مصر نظيره منتخب إسبانيا اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم.



وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.



ونعرض خلال السطور التالية معلقي مباراة منتخب مصر ومنتخب إسبانيا في المباراة الودية كالتالي:

حاتم بطيشه أون تايم سبورت



محمد الكوليني أون تايم سبورت



نتيجة مباراة منتخب مصر والسعودية



ويذكر أن منتخب مصر قد فاز على نظيره منتخب السعودية برباعية نظيفة في المباراة الودية استعداداً لكأس العالم 2026.