مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

باراجواي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
20:45

بولندا

أفريقيا تنتظر المقعد العاشر في المونديال.. موعد مباراة الكونغو وجامايكا

كتب : محمد خيري

02:11 م 31/03/2026

منتخب الكونغو

يصل سباق التأهل لكأس العالم 2026 إلى المرحلة النهائية من الملحق العالمي، حيث يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع جامايكا مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الصراع على المقعد العاشر للقارة الأفريقية.

حتى الآن، تأهلت 42 دولة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويتبقى 6 مباريات حاسمة في الملحق الأوروبي والعالمي.

وستقام البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

تأهلت 9 منتخبات أفريقية حتى الآن: مصر، المغرب، السنغال، الجزائر، تونس، كوت ديفوار، غانا، جنوب أفريقيا وكاب فيردي، بينما يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية للحصول على المقعد العاشر.

تقام مباريات الملحق العالمي في المكسيك، بمشاركة 4 منتخبات: الكونغو الديمقراطية، جامايكا، العراق وبوليفيا.

وتنطلق مباراة منتخبي الكونغو الديمقراطية ضد جامايكا، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف ينضم الفائز من المباراة، إلى المجموعة الحادية عشر في كأس العالم التي تضم البرتغال، أوزبكستان وكولومبيا.

