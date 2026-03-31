يصل سباق التأهل لكأس العالم 2026 إلى المرحلة النهائية من الملحق العالمي، حيث يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع جامايكا مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الصراع على المقعد العاشر للقارة الأفريقية.

التأهل والمشاركة

حتى الآن، تأهلت 42 دولة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويتبقى 6 مباريات حاسمة في الملحق الأوروبي والعالمي.

وستقام البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

القارة الأفريقية

تأهلت 9 منتخبات أفريقية حتى الآن: مصر، المغرب، السنغال، الجزائر، تونس، كوت ديفوار، غانا، جنوب أفريقيا وكاب فيردي، بينما يسعى منتخب الكونغو الديمقراطية للحصول على المقعد العاشر.

الملحق العالمي

تقام مباريات الملحق العالمي في المكسيك، بمشاركة 4 منتخبات: الكونغو الديمقراطية، جامايكا، العراق وبوليفيا.

موعد مباراة الكونغو وجامايكا

وتنطلق مباراة منتخبي الكونغو الديمقراطية ضد جامايكا، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف ينضم الفائز من المباراة، إلى المجموعة الحادية عشر في كأس العالم التي تضم البرتغال، أوزبكستان وكولومبيا.