تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

إسبانيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

باراجواي

إعلان

استدعاء حارس برشلونة لقائمة إسبانيا قبل مواجهة مصر.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:27 ص 31/03/2026

لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا

قرر لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استدعاء خوان جارسيا حارس مرمى فريق برشلونة لقائمة المنتخب، وذلك قبل المواجهة الودية المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب مصر.

موعد مباراة مصر واسبانيا الودية

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وإسبانيا الودية، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تفاصيل استدعاء خوان جارسيا لقائمة إسبانيا

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لويس دي لافونتي، المدير الفني لإسبانيا قرر استدعاء خوان جارسيا حارس فريق برشلونة بدلاً من لاعب الوسط زوبيميندي الذي خرج من المعسكر للإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن جارسيا سيرتدي القميص رقم 18 في ظهوره الأول المحتمل مع منتخب إسبانيا أمام مصر.

إقرأ أيضًا:
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إسبانيا الليلة.. ثلاثي بالهجوم

"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيومي فؤاد يكشف كواليس دوره بفيلم "ابن مين فيهم؟" قبل عرضه بالسينمات
ماذا يفعل تناول الجبن القريش صباحا بجسمك؟- لن تتخيل

المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع بنسبة 0.90% بمنتصف جلسة اليوم
"حزين".. شبانة يكشف مفاجأة بشأن تولي الركراكي تدريب الأهلي
"أول حصة سواقة".. سيدة تقلب سيارتها وتصدم 3 أخرى في شوارع دمياط

إعلان

إعلان

حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
الذهب يعود للانخفاض ببداية التعاملات
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة