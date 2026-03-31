قرر لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استدعاء خوان جارسيا حارس مرمى فريق برشلونة لقائمة المنتخب، وذلك قبل المواجهة الودية المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، أمام منتخب مصر.

موعد مباراة مصر واسبانيا الودية

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وإسبانيا الودية، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تفاصيل استدعاء خوان جارسيا لقائمة إسبانيا

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لويس دي لافونتي، المدير الفني لإسبانيا قرر استدعاء خوان جارسيا حارس فريق برشلونة بدلاً من لاعب الوسط زوبيميندي الذي خرج من المعسكر للإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن جارسيا سيرتدي القميص رقم 18 في ظهوره الأول المحتمل مع منتخب إسبانيا أمام مصر.

