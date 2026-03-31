استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره منتخب إسبانيا، في اللقاء الودي الذي يجمع بينهما ضمن استعدادات بطولة كأس العالم 2026.

ملامح تشكيل منتخب مصر المتوقع

من المنتظر أن يشهد التشكيل مشاركة الحارس مصطفي شوبير بدلًا من الشناوي، واستمرار تواجد حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع، بجانب استمرار اللاعب اسلام عيسي في مركز الجناح الأيسر.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إسبانيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: مهند لاشين - إمام عاشور - مروان عطية

الهجوم: زيزو - إسلام عيسى - عمر مرموش

موعد مباراة مصر وإسبانيا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وإسبانيا الودية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

