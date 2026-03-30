"سنكون على قدر المسؤولية".. تريزيجيه يتحدث عن مواجهة إسبانيا

تحدث محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، عن المواجهة المرتقبة غدًا الثلاثاء، أمام منتخب إسبانيا، والتي تجمع بينهما وديًا ضمن استعدادات بطولة كأس العالم 2026.

تصريحات محمود تريزيجيه عن مواجهة إسبانيا

قال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين: "سنواجه منتخب مصنف عالميًا، وستكون مباراة قوية لكنها تجربة مفيدة لنا كلاعبين قبل بطولة كأس العالم".

وتابع: "ان شاء الله نكون على قدر المسؤولية، وقمنا باستيعاب تعليمات الجهاز الفني رغم قصر فترة المعسكر".

وأضاف تريزيجيه: "نجحنا في تحقيق الفوز على السعودية ونتمنى ختام المعسكر بنتيجة تليق باسم المنتخب المصري".

