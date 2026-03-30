ألمح جاكوب كروجر، وكيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، إلى احتمالية عودة اللاعب إلى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله.

تصريحات وكيل أعمال وسام أبو علي

وخلال تصريحاته لقناة "أون سبورت"، أكد كروجر أن اللاعب استمتع بتجربته السابقة في مصر، مشيرا إلى أن فكرة عودته مجددا تظل مطروحة بقوة.

وأوضح أن الفترة القادمة قد تشهد تطورات مفاجئة في مسيرة اللاعب، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

كما شدد على أن عودة وسام أبو علي إلى الدوري المصري تبقى خيارا قائما، خاصة في ظل الذكريات الإيجابية التي عاشها خلال مشاركته مع النادي الأهلي.