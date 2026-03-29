تعرض نادي النصر لصدمة جديدة على مستوى حراسة المرمى، بعد تأكد إصابة الحارس الشاب مبارك البوعينين بقطع في الرباط الصليبي، ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

تفاصيل إصابة مبارك البوعينين

وأوضح النادي أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية، قبل أن يبدأ مرحلة التأهيل، في إطار برنامج علاجي يهدف إلى تجهيزه للعودة مجددا.

إصابة راغد النجار حارس مرمى النصر

وتفاقمت أزمة حراسة المرمى في النصر، بعدما جاءت هذه الإصابة عقب أسابيع قليلة من إصابة الحارس الثاني للفريق راغد النجار بنفس الإصابة.

وفي ظل هذه الظروف، يعتمد الفريق حاليا على الحارسين بينتو ماتيوس ونواف العقيدي لتأمين هذا المركز.

ويواصل النصر مشواره القوي هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة، إلى جانب تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.