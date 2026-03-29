كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

2 1
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 4
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

1 3
21:00

فرنسا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نيروبي سيتي ثاندر

71 65
18:00

جوهانسبرج جاينتس

بعد إصابة حارسين.. هل يستمر النصر في صدارته؟

كتب : محمد عبد السلام

11:15 م 29/03/2026 تعديل في 11:41 م

مبارك البوعينين

تعرض نادي النصر لصدمة جديدة على مستوى حراسة المرمى، بعد تأكد إصابة الحارس الشاب مبارك البوعينين بقطع في الرباط الصليبي، ما سيبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

تفاصيل إصابة مبارك البوعينين

وأوضح النادي أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية، قبل أن يبدأ مرحلة التأهيل، في إطار برنامج علاجي يهدف إلى تجهيزه للعودة مجددا.

إصابة راغد النجار حارس مرمى النصر

وتفاقمت أزمة حراسة المرمى في النصر، بعدما جاءت هذه الإصابة عقب أسابيع قليلة من إصابة الحارس الثاني للفريق راغد النجار بنفس الإصابة.

وفي ظل هذه الظروف، يعتمد الفريق حاليا على الحارسين بينتو ماتيوس ونواف العقيدي لتأمين هذا المركز.

ويواصل النصر مشواره القوي هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة، إلى جانب تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.

أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري
مسؤول أمني إيراني: نحن من يحدد نهاية الحرب وسنُلقّن ترامب ونتنياهو "درسًا
الأوقاف تقرر عدم إنارة المآذن وإزالة الزينة بالمساجد
رانيا منصور تتألق بإطلالة رياضية أنيقة.. ماذا اختارت؟
وفاة الفنانة فاطمة كشري بعد صراع مع المرض
رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء