أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن تحركاته المرتقبة بعد أزمة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال، مؤكدًا أن التركيز حاليًا سينصب على تطوير كرة القدم الإفريقية وتحسين أداء الحكام.

وقال موتسيبي، خلال مؤتمر المكتب التنفيذي للكاف: "أحداث نهائي أمم إفريقيا 2025 دفعتنا للتركيز على المنافسات المقبلة، بما فيها دوري أبطال إفريقيا، من خلال وضع قوانين تُعزز من أداء الحكام وتفادي تكرار ما حدث في المباراة النهائية".

وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 في يد محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، مؤكدًا أنه لن يعلق قبل صدور حكم المحكمة. وأضاف: "لقد أطلقنا العديد من التصريحات، والآن يجب أن نركز على تحسين كرة القدم الإفريقية ومساندة جميع الحكام والمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026".

وتطرق موتسيبي إلى قضية تحيز الحكام في بعض المباريات، قائلًا: "هناك عمل كبير أمامنا لتحسين أداء الحكام عبر دورات تدريبية وورش عمل، وزيادة الاحترافية، والحفاظ على ثقة اللاعبين والحكام، لضمان استقلالية القرارات وعدم التحيز".

توجه موتسيبي لزيارة السنغال

وكشف رئيس الكاف عن تحركاته المقبلة، مؤكدًا: "سأتوجه إلى السنغال لمقابلة ممثلي الحكومة والاتحاد السنغالي لكرة القدم لتأكيد التزامنا بتطوير كرة القدم هناك، وستكون الرسالة نفسها التي سأوصلها إلى المغرب". وأضاف: "من حق السنغال الاستئناف على قرار سحب اللقب، ونحن سنساندهم في أي إجراء يتخذونه لتعزيز الشراكة بيننا".

واختتم موتسيبي تصريحاته بالحديث عن علاقة الجماهير بين البلدين، مؤكدًا أن كرة القدم لا يمكن أن تفرق بين الشعوب، وأن العلاقة بين الجماهير المغربية والسنغالية قائمة على الاحترام المتبادل والتاريخ الطويل من التفاعل الرياضي الإيجابي.