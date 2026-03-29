كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

17:00

وادي دجلة

بتروجت

20:00

إنبي

المكسيك

03:00

البرتغال

كولومبيا

21:00

فرنسا

المصرية للاتصالات

16:00

الأهلي

الزمالك

19:00

الاتحاد السكندري

"سأتوجه للسنغال".. تحرك جديد من موتسيبي بعد سحب لقب أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

02:39 م 29/03/2026 تعديل في 02:57 م

السنغال بطل أفريقيا

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن تحركاته المرتقبة بعد أزمة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال، مؤكدًا أن التركيز حاليًا سينصب على تطوير كرة القدم الإفريقية وتحسين أداء الحكام.

وقال موتسيبي، خلال مؤتمر المكتب التنفيذي للكاف: "أحداث نهائي أمم إفريقيا 2025 دفعتنا للتركيز على المنافسات المقبلة، بما فيها دوري أبطال إفريقيا، من خلال وضع قوانين تُعزز من أداء الحكام وتفادي تكرار ما حدث في المباراة النهائية".

وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 في يد محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، مؤكدًا أنه لن يعلق قبل صدور حكم المحكمة. وأضاف: "لقد أطلقنا العديد من التصريحات، والآن يجب أن نركز على تحسين كرة القدم الإفريقية ومساندة جميع الحكام والمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026".

وتطرق موتسيبي إلى قضية تحيز الحكام في بعض المباريات، قائلًا: "هناك عمل كبير أمامنا لتحسين أداء الحكام عبر دورات تدريبية وورش عمل، وزيادة الاحترافية، والحفاظ على ثقة اللاعبين والحكام، لضمان استقلالية القرارات وعدم التحيز".

توجه موتسيبي لزيارة السنغال

وكشف رئيس الكاف عن تحركاته المقبلة، مؤكدًا: "سأتوجه إلى السنغال لمقابلة ممثلي الحكومة والاتحاد السنغالي لكرة القدم لتأكيد التزامنا بتطوير كرة القدم هناك، وستكون الرسالة نفسها التي سأوصلها إلى المغرب". وأضاف: "من حق السنغال الاستئناف على قرار سحب اللقب، ونحن سنساندهم في أي إجراء يتخذونه لتعزيز الشراكة بيننا".

واختتم موتسيبي تصريحاته بالحديث عن علاقة الجماهير بين البلدين، مؤكدًا أن كرة القدم لا يمكن أن تفرق بين الشعوب، وأن العلاقة بين الجماهير المغربية والسنغالية قائمة على الاحترام المتبادل والتاريخ الطويل من التفاعل الرياضي الإيجابي.

السنغال كأس الأمم الأفريقي موتسيبي المغرب

فيديو قد يعجبك



البحرين تفرض "حظر الحركة البحرية" مساءً حمايةً من تهديدات الصواريخ الإيرانية
استدعاء رئيس الوزراء.. هجوم برلماني على وزارة البترول بسبب أسطوانات البوتاجاز
"كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم حسم
الحظ على الأبواب.. 4 أبراج هتعيش أسعد أيام حياتها الفترة القادمة
ما الذي فكر فيه الفريق كامل الوزير ليلة التعديل الوزاري؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"