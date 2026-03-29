يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني للفراعنة حسام حسن مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه نظيره منتخب إسبانيا في مباراة ودية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وحقق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر نجاحاً بارزاً مع الفراعنة حيث قاد الفريق في منافسات كأس الأمم الأفريقية وقد وصل إلى نصف نهائي البطولة ولكن خرج من منتخب السنغال.

بينما قاد فريق منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم دون خسارة وتصدر مجموعته في التصفيات بفارق 5 نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب إسبانيا الودية

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 مارس، في مباراته الودية الثانية استعداداً لكأس العالم 2026.

ونعرض خلال السطور التالية ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر كالتالي:

ومنذ تولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في 2024 قاد الفراعنة في 27 مباراة ما بين رسمية وودية.

وجاءت أرقام حسام حسن مع منتخب مصر كالتالي:

عدد المباريات 27 بينما فيهم 21 مباراة رسمية ثم 6 مواجهات ودية.

ـ الفوز 17 مباراة

ـ التعادل 6 مباريات

الخسارة 4 مباريات

الأهداف المسجلة 43 هدفًا

الأهداف المستقبلة 17 هدفًا

نتيجة مباراة مصر والسعودية الودية

ويذكر أن منتخب مصر قد فاز على منتخب السعودية في المباراة الودية استعداداً لكأس العالم 2026 بنتيجة برباعية نظيفة