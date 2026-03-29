كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

قبل مواجهة إسبانيا.. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

كتب : محمد الميموني

12:03 م 29/03/2026

حسام حسن

يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني للفراعنة حسام حسن مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه نظيره منتخب إسبانيا في مباراة ودية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وحقق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر نجاحاً بارزاً مع الفراعنة حيث قاد الفريق في منافسات كأس الأمم الأفريقية وقد وصل إلى نصف نهائي البطولة ولكن خرج من منتخب السنغال.

بينما قاد فريق منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم دون خسارة وتصدر مجموعته في التصفيات بفارق 5 نقاط.

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب إسبانيا الودية

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 مارس، في مباراته الودية الثانية استعداداً لكأس العالم 2026.

ونعرض خلال السطور التالية ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر كالتالي:

ومنذ تولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في 2024 قاد الفراعنة في 27 مباراة ما بين رسمية وودية.

وجاءت أرقام حسام حسن مع منتخب مصر كالتالي:

عدد المباريات 27 بينما فيهم 21 مباراة رسمية ثم 6 مواجهات ودية.

ـ الفوز 17 مباراة

ـ التعادل 6 مباريات

الخسارة 4 مباريات

الأهداف المسجلة 43 هدفًا

الأهداف المستقبلة 17 هدفًا

نتيجة مباراة مصر والسعودية الودية

ويذكر أن منتخب مصر قد فاز على منتخب السعودية في المباراة الودية استعداداً لكأس العالم 2026 بنتيجة برباعية نظيفة

تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ أي مهمة
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"
مصر وباكستان تؤكدان استمرار التنسيق المكثف لدعم الأمن الإقليمي
بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء
