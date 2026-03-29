نجل أبو تريكة يشارك احتفاء محمد صلاح ببطولاته (صورة)

شارك سيف أبو تريكة احتفاء النجم المصري محمد صلاح ببطولته مع ليفربول، في صورة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

نشر محمد صلاح صورة له عبر حسابه واقفًا أمام "دولاب" بطولاته التي حققها خلال مسيرته مع ليفربول، بعد قراره الأخير بالرحيل عن النادي.

ليقوم نجل أبو تريكة بمشاركة الصورة عبر حسابه، احتفاءً بالنجم المصري محمد صلاح.

محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

أعلن محمد صلاح الثلاثاء الماضي، رحيله بشكل رسمي عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليضع حدًا لمسيرته مع الريدز بعد 9 أعوام قضاها داخل النادي.

إقرأ أيضًا:

