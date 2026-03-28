واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، إذ خاض مرانه مساء السبت على ملعب الكلية الحربية، ضمن التحضيرات الجادة لمواجهة المصري.

كواليس مران الزمالك اليوم استعداداً للمصري

حرص المدير الفني للفارس الأبيض معتمد جمال على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها الجوانب الفنية والخططية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

وشهد المران تنفيذ مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة تحت إشراف مدرب الأحمال نونو كوستا ربييرو، قبل الانتقال إلى تدريبات بالكرة، أعقبها تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ الجوانب الخططية، وسط توجيهات مستمرة من الجهاز الفني.

واختتم الفريق الكروي بالفارس الأبيض المران بتقسيمة فنية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

وفي إطار تجهيز اللاعبين بشكل أفضل، قرر الجهاز الفني خوض مباراة ودية أمام فريق الشرقية للدخان والمقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل، على ملعب الكلية الحربية.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذه المواجهة إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح الفرصة للعائدين من الإصابة، في ظل ضغط المباريات المنتظر للفريق خلال الفترة المقبلة سواء في الدوري المحلي أو البطولة القارية.

تقديم موعد مباراة الزمالك والمصري 24 ساعة بسبب الكونفدرالية

وفي سياق متصل، تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من رابطة الأندية المصرية المحترفة يفيد بتعديل موعد مواجهته المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز، إذ تقرر تقديم اللقاء لمدة 24 ساعة ليقام يوم 5 أبريل بدلاً من السادس من الشهر ذاته.

وجاء قرار الرابطة استجابة لطلب إدارة الكرة بالزمالك التي سعت لتعديل الموعد في ظل ارتباط الفريق بمواجهة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم 10 أبريل المقبل في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري على ستاد الجيش ببرج العرب، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق انطلاقة قوية في المرحلة الحاسمة من سباق الدوري.

استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر

هل تتغير المواعيد؟.. مصير مباريات الدوري المصري بعد قرار ترشيد الكهرباء



