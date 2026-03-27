أول تعليق لإسلام عيسى عن تسجيله هدفا في مباراة منتخب مصر ضد السعودية؟

علق لاعب منتخب مصر إسلام عيسى على تسجيله هدفا في مرمى منتخب السعودية.

وفاز منتخب مصر على منتخب السعودية بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026

وقال عيسى في تصريحات لقناة "أون سبورت1": "سعيد بإحرازي أول هدف مع منتخب مصر، وأوجه الشكر للمدير الفني وبقية الجهاز الفني على ثقتهم بي"

وأوضح أنه قدم أداء قويا في التدريبات التي سبقت المباراة، وهو ما حفز حسام حسن على الدفع به أساسيًا.

وأكد أن حسام حسن اكتشفه وقتما كان يلعب في صفوف الناشئين.

واختتم، جميع اللاعبين تجمعهم علاقة قوية خارج الملعب وهو ما ينعكس بالإيجاب في المباريات