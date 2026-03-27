مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
21:30

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

كوريا الجنوبية

- -
16:00

كوت ديفوار

مباريات ودية - منتخبات

السنغال

- -
18:00

بيرو

جميع المباريات

أول تعليق لإسلام عيسى عن تسجيله هدفا في مباراة منتخب مصر ضد السعودية؟

كتب : نهي خورشيد

11:53 م 27/03/2026 تعديل في 11:55 م

إسلام عيسى لاعب منتخب مصر

علق لاعب منتخب مصر إسلام عيسى على تسجيله هدفا في مرمى منتخب السعودية.

وفاز منتخب مصر على منتخب السعودية بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026

ماذا قال إسلام عيسى عن تسجيله هدفا في مباراة منتخب مصر ومنتخب السعودية؟

وقال عيسى في تصريحات لقناة "أون سبورت1": "سعيد بإحرازي أول هدف مع منتخب مصر، وأوجه الشكر للمدير الفني وبقية الجهاز الفني على ثقتهم بي"

وأوضح أنه قدم أداء قويا في التدريبات التي سبقت المباراة، وهو ما حفز حسام حسن على الدفع به أساسيًا.

وأكد أن حسام حسن اكتشفه وقتما كان يلعب في صفوف الناشئين.

واختتم، جميع اللاعبين تجمعهم علاقة قوية خارج الملعب وهو ما ينعكس بالإيجاب في المباريات

فيديو قد يعجبك



لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟
نصائح طبية

لماذا يفشل البعض في خسارة الوزن رغم تقليل الطعام؟
بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
أخبار مصر

بين "استدامة التشغيل" و"أعباء المواطن".. انقسام بين الخبراء بشأن زيادة
هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" مضيق ترامب ويطالب إيران بفتحة
شئون عربية و دولية

الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" مضيق ترامب ويطالب إيران بفتحة
معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟
شئون عربية و دولية

معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟

معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي