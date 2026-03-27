شهدت ودية منتخب مصر والسعودية ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم المقبلة يونيو 2026، تصرف غريب من جانب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر.

ماذا فعل هيرفي رينارد بعد خسارة المنتخب السعودي أمام مصر

وعقب نهاية اللقاء، حرص رينارد على مصافحة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قبل أن يغادر أرض الملعب مباشرة دون مصافحة لاعبي المنتخب السعودي بسبب استيائه الشديد من الأداء خلال المباراة.

كما غادر المدرب الفرنسي الملعب دون تحية الجماهير السعودية متوجهاً مباشرة إلى غرفة الملابس.

وكان المنتخب السعودي تلقى هزيمة ثقيلة أمام نظيره المصري برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء،ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

موعد ودية المنتخب السعودي المقبلة

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية جديدة أمام منتخب صربيا يوم 31 مارس الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، ضمن تحضيرات الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وسيغادر المنتخب السعودي إلى العاصمة الصربية بلغراد يوم السبت الموافق 28 مارس، إذ سيخوض حصتين تدريبيتين قبل اللقاء المرتقب أمام المنتخب الصربي.

مجموعة السعودية في كأس العالم 2026

وكانت قرعة كأس العالم أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

