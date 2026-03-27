مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نادي تايجرز

103 95
16:00

الأهلي بنغازي

جميع المباريات

إعلان

في غياب الدوسري.. رينارد يعلن تشكيل السعودية لمواجهة منتخب مصر

كتب : نهي خورشيد

06:46 م 27/03/2026 تعديل في 06:51 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفرنسي هيرفي رينارد
  • عرض 6 صورة
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (3)
  • عرض 6 صورة
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (2)
  • عرض 6 صورة
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (1)
  • عرض 6 صورة
    المدرب الفرنسي هيرفي رينارد (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تشكيله الرسمي لمواجهة منتخب مصر، في المباراة الودية التي تجمع بينهما مساء الجمعة على ملعب "الإنماء" في جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.


تشكيل السعودية أمام مصر


في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: سعود عيد الحميد، عبد الإله العمري، حسن كادش، علي لاجامي

في خط الوسط: أيمن يحيى، محمد كنو، مصعب الجوير

في خط الهجوم: سلمان الفرج، خالد الغنام، فراس البريكان

موعد ودية مصر والسعودية والقنوات الناقلة

وتقام ودية منتخب مصر أمام السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


وينقل اللقاء مباشرة عبر قناة ON Sports 1 HD، بالإضافة إلى بث مباشر عبر تطبيق STC، فيما يتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي فهد العتيبي.


غياب سالم الدوسري عن صفوف السعودية


وكان الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس" أعلن استبعاد رينارد لنجم الاخضر سالم الدوسري من المعسكر الحالي بناءً على تقرير الجهاز الطبي، بعد أن أرفق نادي الهلال تقرير الأشعة بالرنين المغناطيسي الذي أجريت للاعب لتحديد موضع إصابته في الركبة.

منتخب مصر تشكيل السعودية هيرفي رينارد

إعلان

إعلان

