هدف منتخب مصر الأول في شباك السعودية (فيديو)

كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تشكيله الرسمي لمواجهة منتخب مصر، في المباراة الودية التي تجمع بينهما مساء الجمعة على ملعب "الإنماء" في جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.



تشكيل السعودية أمام مصر



في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: سعود عيد الحميد، عبد الإله العمري، حسن كادش، علي لاجامي

في خط الوسط: أيمن يحيى، محمد كنو، مصعب الجوير

في خط الهجوم: سلمان الفرج، خالد الغنام، فراس البريكان



موعد ودية مصر والسعودية والقنوات الناقلة

وتقام ودية منتخب مصر أمام السعودية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وينقل اللقاء مباشرة عبر قناة ON Sports 1 HD، بالإضافة إلى بث مباشر عبر تطبيق STC، فيما يتولى التعليق على المباراة المعلق الرياضي فهد العتيبي.



غياب سالم الدوسري عن صفوف السعودية



وكان الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس" أعلن استبعاد رينارد لنجم الاخضر سالم الدوسري من المعسكر الحالي بناءً على تقرير الجهاز الطبي، بعد أن أرفق نادي الهلال تقرير الأشعة بالرنين المغناطيسي الذي أجريت للاعب لتحديد موضع إصابته في الركبة.

إقرأ أيضاً:

مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. إيران تسقط أمام نيجيريا ودياً





اعتزال ثلاثي وآخر بلا ناد.. تغييرات بالجملة في منتخب مصر منذ لقاء السعودية عام 2018



