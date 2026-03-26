كأس رابطة الأندية

الجونة

0 2
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

0 0
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

1 0
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
22:00

فرنسا

إعلان

حسام حسن عن ودية السعودية: نبحث عن أقصى استفادة قبل المونديال وغياب صلاح مؤثر

كتب : نهي خورشيد

07:26 م 26/03/2026 تعديل في 08:03 م
    حسام حسن
    حسام حسن

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن المباراة الودية التي ستجمعه بنظيره السعودي غداً الجمعة ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم المقبلة 2026.


أبرز ما قاله حسام حسن عن ودية مصر والسعودية واستعدادات مونديال 2026


وأكد حسام حسن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الخميس قبل اللقاء المرتقب أن تجربة السعودية تمثل اختباراً قوياً ومفيداً للفراعنة، مشيراً إلى أن اللقاء يجمع بين منتخبين عربيين كبيرين وأن منتخب مصر يدخل دائماً أي مباراة بهدف تحقيق الفوز.


وأضاف أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق أقصى استفادة فنية وبدنية من المباراة قبل المشاركة في كأس العالم.


عن غياب محمد صلاح أوضح مدرب الفراعنة أن غيابه مؤثر باعتباره قائد المنتخب وأحد أهم عناصره، معرباً عن أمله في تواجد جميع اللاعبين بحالة فنية وبدنية جيدة خلال الفترة المقبلة.


كما أشار إلى أن غياب سالم الدوسري عن المنتخب السعودي سيكون مؤثراً أيضاً باعتباره بأفضل لاعب في آسيا، مؤكداً في الوقت ذاته قوة الدوري السعودي.

وأوضح حسام حسن أن المنتخب سيحاول استغلال الضغط الجماهيري المتوقع خلال المباراة، مشيراً إلى أن اللاعبين اعتادوا مثل هذه الأجواء وأنها تكون دافعاً إضافياً لتقديم أداء قوي.

كما كشف المدير الفني عن استعدادات الفراعنة للمواجهات الودية الأخري أبرزها مباراة منتخب إسبانيا، مؤكداً أن الجميع يعرف قوة بطل العالم بالإضافة إلى وجود خطة للاستفادة من مواجهات أخرى محتملة أمام منتخب البرازيل لاحقاً.


وأشار حسام حسن إلى أن إلغاء معسكر قطر كان خسارة كبيرة للمنتخب، موضحاً أنه وافق في البداية على خوض مباراتي السعودية وإسبانيا في قطر قبل أن تتغير الأمور.


وأضاف أن إسبانيا اعتذرت ثم عادت لطلب المواجهة من جديد لكنه فضل الاعتذار في البداية بسبب الإرهاق وضيق الوقت بين المباريات وطول رحلة السفر التي تصل إلى سبع ساعات.


كما أوضح أن بعثة المنتخب تعرضت للإجهاد بسبب تأخر الطائرة نتيجة الأحوال الجوية وخاض الفريق مرانه الأخير بمشاركة عمر مرموش.


موعد المباراة والقنوات الناقلة

ويواجه منتخب مصر تحت قيادة العميد حسام حسن نظيره السعودي غداً الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تنقل المواجهة عبر قنوات أون سبورت بالإضافة إلى منصة STC TV.

أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
بين توبيخ الحلفاء وعسكرة هرمز.. وزير الخارجية الأمريكي يواجه "مجموعة السبع"
لماذا يجب تناول الفراولة في موسم البرد؟.. فوائد غير متوقعة
ترامب: سنحمي دول الخليج حتى لو لم نبقَ.. فيديو
"احتفال مثير للأسود ".. قرار صادم جديد من السنغال بعد سحب اللقب الإفريقي
إعلان

إعلان

