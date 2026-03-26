كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

- -
15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
15:30

بلدية المحلة

ستيفن جيرارد: "بديل محمد صلاح يجب أن يكون من أفضل 4 أجنحة في العالم"

كتب : هند عواد

02:00 م 26/03/2026
  • عرض 6 صورة
أشاد ستيفين جيرارد، أسطورة ليفربول السابقة، بالدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي، بعد إعلان رحيله بنهاية الموسم الحالي.

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

أعلن محمد صلاح، رحيله عن ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، رغم وجود موسم آخر في عقده مع الريدز.

وقال محمد صلاح في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "مرحبًا بالجميع. للأسف، لقد حان هذا اليوم، هذه هي أصعب لحظة في وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية هذا الموسم".

جيرارد يشيد بمحمد صلاح

قال جيرارد، في تصريحات لشبكة " TNT Sport": "على ليفربول أن يشتري لاعبا يحقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر، وإلا فلن تتمكن من استبدال محمد صلاح".

وأضاف: "يجب أن يكون بديل صلاح واحد من أفضل ثلاثة أو أربعة أجنحة في العالم ليحلوا محله، لأن هذا ما كان عليه محمد صلاح".

ويرحل محمد صلاح عن ليفربول بعد 9 سنوات في الأنفيلد، منذ انضمامه في صيف 2027 من روما الإيطالي، وخاض صلاح 435 مباراة مع الريدز سجل خلالها 255 هدفا وصنع 122 آخرين.

