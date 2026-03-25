كشفت تقارير إذاعية إسبانية عن رغبة أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، في العودة إلى ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

تفاصيل رغبة حكيمي في العودة لريال مدريد

أوضح رامون ألفاريز، الصحفي بإذاعة أوك دياريو، أن حكيمي يرغب بقوة في ارتداء قميص ريال مدريد مجددًا، مشيرًا إلى استعداده للضغط على إدارة ناديه الحالي من أجل إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن انتقال اللاعب يظل معقدًا في الوقت الحالي، في ظل ارتباطه بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى عام 2029.

وأضاف أن تحسن العلاقات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان مؤخرًا، عقب إعلان فلورنتينو بيريز نهاية مشروع السوبر ليج، قد يسهم في تسهيل المفاوضات بين الناديين.

وتبقى رغبة حكيمي في العودة إلى ريال مدريد عاملًا مهمًا، قد يلعب دورًا حاسمًا في حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

