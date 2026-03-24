كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن رغبة النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد.

محاولات حكيمي للعودة إلى الميرينجي

وبحسب الصحفي رامون ألفاريز دي مون عبر إذاعة "راديو ماركا" فإن حكيمي مستعد للضغط على إدارة باريس من أجل العودة إلى الملكي.

وأشار ألفاريز عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن اللاعب يرغب بالفعل في استعادة تجربته مع ريال مدريد، وأنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة.

عقد حكيمي الحالي مع باريس سان جيرمان

ورغم أن عقد حكيمي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى عام 2029، إلا أن التقارير تشير إلى أن تحسن العلاقات بين الناديين سيساعد في تسهيل أي مفاوضات مستقبلية.

ويعود سبب تقارب العلاقات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بعد المصالحة التي تمت بين فلورنتينو بيريز وناصر الخليفي عقب تعثر مشروع دوري السوبر الأوروبي.

مسيرة حكيمي

وكان حكيمي نشأ في أكاديمية ريال مدريد، قبل أن يرحل عن الفريق عقب فترة إعارة ناجحة مع بوروسيا دورتموند، لينتقل لاحقاً إلى إنتر ميلان، ومن ثم إلى باريس سان جيرمان.

