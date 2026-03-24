غاب النجم الإسباني لامين يامال لاعب فريق برشلونة، عن التدريبات الجماعية لمنتخب بلاده اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لمباراتي صربيا ومصر الوديتين.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا في المعسكر الدولي الجاري، نظيره صربيا يوم 27، ومصر يوم 31 من شهر مارس الجاري.

تفاصيل غياب لامين يامال عن تدريبات إسبانيا

وأكدت تقارير عالمية أن لامين يامال لم يشارك في التدريبات الجماعية لمنتخب إسبانيا، واكتفي بخوض تدريبات فردية فقط.

لم يكشف التقرير سر هذا الإجراء الاحترازي للاعب بوجود إصابة أم لا، ولكنها رجحت أن المدير الفني لإسبانيا يخشي تعرضه للإجهاد وبالتالي منحه راحة من المران الجماعي.

إقرأ أيضًا:

مصدر يكشف مفاجأة.. نيوم السعودي يرغب في ضم إمام عاشور

شوبير يكشف كواليس رحيل توروب.. و3 أسماء مرشحة لخلافته