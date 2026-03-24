طاقم مصري يدير افتتاح تصفيات شمال أفريقيا للناشئين

الدوري المصري الممتاز - سيدات

14:30

المقاولون العرب

الطيران

الأهلي

الاتحاد السكندري

الزمالك

طاقم تحكيم مصري يدير افتتاح تصفيات شمال أفريقيا للناشئين

كتب : محمد عبد الهادي

01:24 م 24/03/2026

التحكيم

أعلنت لجنة الحكام باتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم ، تعيين طاقم حكام مصري، بقيادة محمود وفا لإدارة مباراة افتتاح بطولة تصفيات شمال افريقيا، تحت 17 عاماً في ليبيا ، بين منتخبي المغرب وتونس.

يضم الطاقم كلاً من: محمود وفا حكماً للساحة ، ويعاونه محمد مجدي سليمان مساعداً أول ، وإسلام أبوالعطا مساعداً ثانياً، والليبي محمد فوزي أغا حكماً رابعاً.

وتقام المباراة اليوم، الثلاثاء 24 مارس الحالي، ضمن منافسات افتتاح بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاماً في ليبيا.

ويغيب منتخب مصر تحت 17 عاماً، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني عن الجولة الأولى، على أن يبدأ مشواره أمام تونس يوم الجمعة المقبل.

