الدوري المصري الممتاز - سيدات

وادي دجلة

6 0
14:30

مودرن سبورت

إعلان

كأس درع المجتمع الإنجليزي ينتقل إلى كارديف لأول مرة منذ 20 عامًا

كتب : محمد عبد السلام

08:47 م 23/03/2026

كريستال بالاس (1)

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعلن إقامة مباراة كأس درع المجتمع على ملعب برنسبيلاتي في كارديف بدلًا من ويمبلي لأول مرة منذ 20 عامًا.

نقل مباراة كأس درع المجتمع الإنجليزي

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعتزم إقامة مباراة كأس درع المجتمع الإنجليزي على ملعب برنسبيلاتي بمدينة كارديف الويلزية، بدلًا من ويمبلي، بسبب استضافة ملعب ويمبلي لحفل غنائي للمغني الكندي ويك إند يومي 15 و16 أغسطس.

تاريخ استضافة برنسبيلاتي للمباراة

وسيكون هذا أول إقامة للمباراة خارج ويمبلي منذ 20 عامًا، حيث سبق أن استضافه ملعب برنسبيلاتي عام 2006، كما استضافه ست مرات بين 2001 و2006 أثناء أعمال التجديد في ويمبلي.

تفاصيل بطولة كأس درع المجتمع

تجمع البطولة بين بطل الدوري وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ويعد نادي كريستال بالاس حامل اللقب بعد فوزه على ليفربول بركلات الترجيح في النسخة السابقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الدرع الخيرية كريستال بالاس ملعب ويمبلي

بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
أخبار مصر

بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
المحادثات الأمريكية الإيرانية.. ترامب يكشف عن بعض تفاصيل "اتفاق وشيك"
شئون عربية و دولية

المحادثات الأمريكية الإيرانية.. ترامب يكشف عن بعض تفاصيل "اتفاق وشيك"
ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
شئون عربية و دولية

ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
اقتصاد

بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"
أخبار المحافظات

المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"

إعلان

"ستُنهي أوهام ترامب العسكرية".. إيران تتوعد بمفاجآت "زلزالية" ونتائج ضخمة في الحرب
المحادثات الأمريكية الإيرانية.. ترامب يكشف عن بعض تفاصيل "اتفاق وشيك"