الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعلن إقامة مباراة كأس درع المجتمع على ملعب برنسبيلاتي في كارديف بدلًا من ويمبلي لأول مرة منذ 20 عامًا.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعتزم إقامة مباراة كأس درع المجتمع الإنجليزي على ملعب برنسبيلاتي بمدينة كارديف الويلزية، بدلًا من ويمبلي، بسبب استضافة ملعب ويمبلي لحفل غنائي للمغني الكندي ويك إند يومي 15 و16 أغسطس.

وسيكون هذا أول إقامة للمباراة خارج ويمبلي منذ 20 عامًا، حيث سبق أن استضافه ملعب برنسبيلاتي عام 2006، كما استضافه ست مرات بين 2001 و2006 أثناء أعمال التجديد في ويمبلي.

تجمع البطولة بين بطل الدوري وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ويعد نادي كريستال بالاس حامل اللقب بعد فوزه على ليفربول بركلات الترجيح في النسخة السابقة.