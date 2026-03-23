غاب الدولي المصري محمد صلاح، عن معسكر منتخب مصر الجاري بسبب معاناته من إصابة عضلية تعرض لها في لقاء جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا.

وكان معسكر منتخب مصر قد انطلق أمس الأحد، استعدادًا لمواجهتي السعودية وإسبانيا وديًا ضمن استعدادات بطولة كأس العالم 2026.

محمد صلاح يشارك جماهيره صورة جديدة

نشر محمد صلاح صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهو في صالة الجيم.

وظهر صلاح وهو يؤدي بعض التدريبات البدنية بمفرده في صالة الجيم، مرفقًا إياها بإيموجي يرمز للعزيمة والقوة البدنية.

