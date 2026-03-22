دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

0 1
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

2 1
18:00

أوتوهو أويو

كأس كاراباو

أرسنال

0 2
18:30

مانشستر سيتي

"اللقب الأول لمرموش".. مان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزي بعد الفوز على أرسنال

كتب : يوسف محمد

08:53 م 22/03/2026
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (1)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (3)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (4)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (5)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (6)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (7)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (8)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (10)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (2)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (9)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (14)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (15)
    احتفال لاعبي مان سيتي بالفوز بلقب كأس الرابطة (11)

توج فريق مان سيتي الإنجليزي بلقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزي "كاراباو"، بعد الفوز على حساب أرسنال في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وأحرز ثنائية مانشستر سيتي في المباراة اللاعب نيكو أوريلي، في الدقيقتين 60 و64 ليمنح فريق بيب جوارديولا لقبه الأول خلال الموسم الحالي 2025-2026.

ولم يشارك النجم المصري عمر مرموش لاعب مان سيتي، في المباراة، حيث اكتفى بمتابعة فوز فريقه على الجانرز، من على مقاعد البدلاء، بعدما قرر جوارديولا عدم الاستعانة به في اللقاء.

ألقاب مان سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"

ويعد هذا اللقب التاسع لمان سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزي "كاراباو"، حيث سبق للفريق التتويج باللقب في 8 مناسبات من قبل، آخرها التتويج في باللقب موسم 2020-2021.

ويعد هذا اللقب الأول للنجم المصري عمر مرموش مع مان سيتي، منذ الانضمام للفريق الإنجليزي، في يناير من العام الماضي 2025 قادما من فرانكفورت الألماني.

أرقام مرموش مع مان سيتي

ومنذ انضمام النجم المصري إلى الفريق الإنجليزي، في يناير من عام 2025، ظهر مع مانشستر سيتي في 54 مباراة بمختلف البطولات.

وخلال 54 مباراة خاضها صاحب الـ27 عاما رفقة السيتي، تمكن من المساهمة في 20 هدفا، بواقع تسجيل 14 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.


"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا

وائل رياض يُعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لوديتي الجزائر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
"بعد اكتمال عقد المتأهلين".. مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
"بعد اكتمال عقد المتأهلين".. مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
"فرحة وابتسامة".. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل احتفالا بالعيد
"فرحة وابتسامة".. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل احتفالا بالعيد
هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
ترامب: ستعرفون قريبا ما سيحدث بشأن إنذار محطات الطاقة في إيران
ترامب: ستعرفون قريبا ما سيحدث بشأن إنذار محطات الطاقة في إيران

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة